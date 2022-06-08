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    Şehit ormancının oğlu, babasının mesleğine atandı

    Kaza sonucu hayatını kaybeden orman muhafaza memurunun oğlu Sercan Eken, girdiği mülakat sonucu atandı. Eken 'Babamdan aldığım bayrağı ömrümün sonuna kadar gururla taşıyacağım' dedi.
    • 08.06.2022 - 09:50
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 10:31
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    Şehit ormancının oğlu, babasının mesleğine atandı

    Muğla'nın Ula ilçesinde 28 Mayıs günü yaşanan olayda, Çetibeli Kontrol Noktası'nda görevli olan orman muhafaza memuru 63 yaşındaki Mustafa Ersal Eken, görevden dönüşü sırasında kaza geçirdi.

    Siyah bir cipin çarptığı Eken olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan araç sürücüsü ise jandarma tarafından yakalanıp tutuklandı.

    2 çocuk babası toprağa verildi

    Vefat eden orman muhafaza memuru için Orman Bölge Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Evli ve 2 çocuk babası Eken'in cenazesi, törenin ardından Yatağan Bahçeyaka Mahallesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

    Şehit ormancının oğlu, babasının mesleğine atandı #1

    "Atanınca elim telefona gitti, babamı aramak istedim"

    Orman Genel Müdürlüğü alımları için 9 Mayıs'ta Ankara'da mülakata giren 30 yaşındaki Sercan Eken, dün atandığını öğrendi. Yaşadığı duygusal anları anlatan Sercan Eken, "Orman Genel Müdürlüğü alımları açıklandı. 9 Mayıs'ta Ankara'da mülakatlara girmiştim. Babamla birlikte mülakat sonucunu bekliyorduk. Atanırsam emekli olacağını söylemişti. Alım sürecini heyecanla bekliyorduk. Bu malum kaza olunca babam bu haberi alamadan maalesef vefat etti. Dün saat akşam 9.30 gibi sonuçlar açıklandı. Sayfaya girince tabii ki çok kötü oldum. Elim telefona gidip babamı aramak istedi. Babamdan aldığım bayrağı ömrümün sonuna kadar gururla taşıyacağım." dedi.

    Şehit ormancının oğlu, babasının mesleğine atandı #2


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