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    Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'nde rapor kavgası: 5 yaralı

    Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne rapor almaya gelen motosikletli kurye, tartıştığı 4 güvenlik görevlisini bıçakladı, bir kadının da elini kırdı.
    • 15.10.2022 - 05:27
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    Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'nde rapor kavgası: 5 yaralı

    Önceki gün saat 20.30 sıralarında Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen motosikletli kurye Semih K. (22), rapor verilmediği bilgisini alması üzerine özel güvenlik görevlileriyle tartışmaya başladı.

    4 görevliyi bıçaklayıp, 1 kadının elini kırdı

    Tartışmanın küfürleşmeye dönüşmesi sonucu şahıs ile özel güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada bıçak çeken Semih K., 4 özel güvenlik görevlisini çeşitli yerlerinden yaraladı. Kavga esnasında ise K.G. isimli bir kadının sağ eli kırıldı.

    Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'nde rapor kavgası: 5 yaralı - VİDEO

    Zanlı yakalandı

    İHA'nın aktardığına göre; kavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, olayın ardından şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı. Olayda kullanılan bıçağa el konulurken, yakalanan şahıs ise emniyete götürüldü.

    Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi nde rapor kavgası: 5 yaralı #1

    Saldırgan motosikletli kurye tutuklandı

    Öte yandan kavgada yaralanan özel güvenlik görevlileri Ramazan A., Murat B., Ertan S. ve Ahmet B. görev yaptıkları hastanede tedavi altına alındı. Görevlilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Semih K., çıkarıldığı mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi nde rapor kavgası: 5 yaralı #2

    Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi nde rapor kavgası: 5 yaralı #3

    Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi nde rapor kavgası: 5 yaralı #4

    Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi nde rapor kavgası: 5 yaralı #5


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