Siirt merkezli FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

Siirt merkezli 5 ilde FETÖ’nün adliye yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda, 18 adliye çalışanı gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonlar devam ediyor.

Siirt Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçu kapsamında 'adliye yapılanması'nda yer alan 'mahrem imam'ların 2011-2014 yıllarında, kendi aralarında kullandıkları operasyonel hatları üzerinde yapılan analizlerde ardışık olarak irtibatı bulunan 121 adliye çalışanı belirlendi.

5 İLDE 18 PERSONELE GÖZALTI

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, haklarında daha önce işlem yapılan 82 kişinin tespitleri yetkisizlikle bulundukları illere dosyaları gönderildi. Çoğunun aktif olarak görev yaptığı tespit edilen Siirt’te 14, İstanbul’da 1, Bursa’da 1, Eskişehir’de 1 ve Mersin’de 1 olmak üzere toplam 18 adliye personeline yönelik 1 Ekim'de eş zamanlı operasyon yapıldı.

Gözaltına alınan adliye çalışlarının sorgusu, Siirt Emniyet Müdürlüğü KOM Şube’de devam ediyor.

Öte yandan görevdeki 21 adliye personeli ise gözaltına alınmadan "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.