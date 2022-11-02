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    Siirt'te işçiler kepçeyi oyun parkına çevirdi

    Eruh'da yola boru döşeyen işçiler, kepçenin taşıdığı boruya oturarak kepçeyi de salıncak gibi kullandığı anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
    • 02.11.2022 - 11:29
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 12:20
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    Siirt'te işçiler kepçeyi oyun parkına çevirdi

    Siirt'in Eruh ilçesinde yola boru döşeyen işçiler, canlarını hiçe sayarak eğlendi.

    Bölüklü köyünde yol çalışması yapan işçiler kepçeyle boru taşıdı.

    Bu sırada borunun her iki ucuna oturan işçiler operatör makinasını oyun parkına çevirirken bir başka işçi kepçeyi salıncak gibi kullandı.

    İşçilerin tehlikeli eğlenceleri hem güldürdü, hem de yürekleri ağza getirdi.

    O anlar kaydedildi

    Operatör, hem eğlendikleri hem de canlarını tehlikeye attıkları anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

    Siirt'te işçiler kepçeyi oyun parkına çevirdi VİDEO

    Siirt te işçiler kepçeyi oyun parkına çevirdi #1

    Siirt te işçiler kepçeyi oyun parkına çevirdi #2

    Siirt te işçiler kepçeyi oyun parkına çevirdi #3

    Siirt te işçiler kepçeyi oyun parkına çevirdi #4


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