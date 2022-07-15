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    Siirt'te kaza: 4'ü ağır 11 yaralı

    Kurtalan ilçesinde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4'ü ağır 11 kişi yaralandı.
    • 15.07.2022 - 01:31
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    Siirt'te kaza: 4'ü ağır 11 yaralı

    Akşam saatlerinde Kurtalan ilçesine bağlı Çakıllı köyü yakınlarında A.G. yönetimindeki 73 AAD 034 plakalı otomobil, F.B.'nin kullandığı 17 AF 306 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

    4'ü ağır 11 kişi yaralandı

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

    Ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan, aralarından çocukların da bulunduğu 4'ü ağır 11 yaralı, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kurtalan, Beşiri ve Batman’daki hastanelere kaldırıldı.

    Tedaviye alınan 11 yaralıdan 4'ünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

     

    Siirt te kaza: 4 ü ağır 11 yaralı #1

    Siirt te kaza: 4 ü ağır 11 yaralı #2

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