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    Şile'de fabrika deposunda yangın

    Yangın üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, müdahalelere başladı.
    • AA
    • 22.09.2021 - 14:19
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 14:41
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    Şile'de fabrika deposunda yangın

    İstanbul Şile'de 2 katlı bir fabrika deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    Avcıkoru Mahallesi'ndeki geniş bir alana kurulu fabrika alevlere teslim oldu.

    Yangının ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    FABRİKA ALEVLERE TESLİM OLDU

    Ekipler, elektrik malzemeleri üretimi yapıldığı belirtilen fabrikadaki yangını söndürmek için çalışma başlattı.

    Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına havadan da müdahale edildi.

    Şile'de fabrika deposunda yangın ViDEO

    Şile de fabrika deposunda yangın #1

    Şile de fabrika deposunda yangın #2

    Şile de fabrika deposunda yangın #3

    Şile de fabrika deposunda yangın #4

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