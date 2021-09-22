- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Şile'de fabrika deposunda yangın
Şile'de fabrika deposunda yangın
Yangın üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, müdahalelere başladı.
- AA
- 22.09.2021 - 14:19
- Güncelleme : 22.09.2021 - 14:41
İstanbul Şile'de 2 katlı bir fabrika deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Avcıkoru Mahallesi'ndeki geniş bir alana kurulu fabrika alevlere teslim oldu.
Yangının ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
FABRİKA ALEVLERE TESLİM OLDU
Ekipler, elektrik malzemeleri üretimi yapıldığı belirtilen fabrikadaki yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına havadan da müdahale edildi.
Şile'de fabrika deposunda yangın ViDEO