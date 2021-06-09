Silivri’de 8 yaşındaki çocuğa hafriyat kamyonu çarptı

Bisiklet kullanırken hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk ağır yaralanınca, bölgeye ambulans helikopter istendi. Talihsiz çocuk, Başakşehir’e getirilerek tedavi altına alındı.

İstanbul’un Silivri ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı hafriyat kamyonu, yol kenarında bisiklet kullanan 8 yaşındaki Alpaslan U. isimli çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk ağır yaralandı.

AMBULANS HELİKOPTER İSTENDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık görevlileri çocuğa ilk müdahalede bulundu.

Durumu ağır olan çocuk için, 112 Komuta Merkezi'yle iletişime geçen ekipler olay yerine Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter talep etti.

BAŞAKŞEHİR’E GETİRİLDİ

Kısa sürede Kavaklı futbol sahasına inen ambulans helikopter, yaralı çocuğu alarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne götürdü.

Kazayla ilgili olarak sürücü jandarma tarafından gözaltına alındı.