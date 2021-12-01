Sinop'ta iki çocuğun denizde ceset olduğu iddiasıyla ihbarı sonrası bölgeye ulaşan polis ekipleri, ceset sanılan cismin şamandıra olduğunu tespit etti.

Sinop'ta bisikletleriyle gezmek için Denizler mevkisinde sahile inen Umut Can Özdemir (15) ve Kadir Demir (15), akşam saatlerinde denizde gördükleri cismin ceset olabileceği ihtimali üzerine polise ihbarda bulundu.

ÇOCUKLARIN CESET SANDIĞI CİSİM, ŞAMANDIRA ÇIKTI

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Fırtına nedeniyle denize giremeyen ve dürbünle su yüzeyinde inceleme yapan sualtı ekibi, ceset sanılan cismin şamandıra olduğunu tespit etti.

Sinop'ta çocukların ceset ihbarındaki cisim 'şamandıra' çıktı - Video

"DENİZDE CESET GİBİ BİR ŞEY GÖRDÜK"

İhbarda bulunan Umut Can Özdemir, "Gezmek için sahile gelmiştik. Ondan sonra denizde ceset gibi bir şey gördük. Arkadaşımızı aradık söyledik, sonra polislere haber verdik. Polisler geldi ve olayı çözdüler. Ceset sandığımız cismin, şamandıra olduğunu öğrendik" dedi.