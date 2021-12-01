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    Sinop'ta çocukların ceset ihbarındaki cisim 'şamandıra' çıktı

    Sinop'ta iki çocuğun denizde ceset olduğu iddiasıyla ihbarı sonrası bölgeye ulaşan polis ekipleri, ceset sanılan cismin şamandıra olduğunu tespit etti.
    • DHA
    • 01.12.2021 - 02:04
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 02:12
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    Sinop'ta çocukların ceset ihbarındaki cisim 'şamandıra' çıktı

    Sinop'ta bisikletleriyle gezmek için Denizler mevkisinde sahile inen Umut Can Özdemir (15) ve Kadir Demir (15), akşam saatlerinde denizde gördükleri cismin ceset olabileceği ihtimali üzerine polise ihbarda bulundu.

    ÇOCUKLARIN CESET SANDIĞI CİSİM, ŞAMANDIRA ÇIKTI

    İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Fırtına nedeniyle denize giremeyen ve dürbünle su yüzeyinde inceleme yapan sualtı ekibi, ceset sanılan cismin şamandıra olduğunu tespit etti.

    Sinop'ta çocukların ceset ihbarındaki cisim 'şamandıra' çıktı - Video

    Sinop ta çocukların ceset ihbarındaki cisim şamandıra çıktı #1

    "DENİZDE CESET GİBİ BİR ŞEY GÖRDÜK"

    İhbarda bulunan Umut Can Özdemir, "Gezmek için sahile gelmiştik. Ondan sonra denizde ceset gibi bir şey gördük. Arkadaşımızı aradık söyledik, sonra polislere haber verdik. Polisler geldi ve olayı çözdüler. Ceset sandığımız cismin, şamandıra olduğunu öğrendik" dedi.

    Sinop ta çocukların ceset ihbarındaki cisim şamandıra çıktı #2

    Sinop ta çocukların ceset ihbarındaki cisim şamandıra çıktı #3

    Sinop ta çocukların ceset ihbarındaki cisim şamandıra çıktı #4

    Sinop ta çocukların ceset ihbarındaki cisim şamandıra çıktı #5

    Sinop ta çocukların ceset ihbarındaki cisim şamandıra çıktı #6

    Sinop ta çocukların ceset ihbarındaki cisim şamandıra çıktı #7

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