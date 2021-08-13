Sinop’ta, tomruklara sıkışan ceset 9 saatte çıkarıldı

Tomrukların arasında sıkışan bir vatandaşın cansız bedeni, ekiplerin 9 saatlik çalışmasının ardından çıkarılabildi.

Sinop’ta yaşanan sel felaketinin ardından geriye, yıkılan binaların enkazları kaldı.

Erfelek ilçesine bağlı İncirpınarı köyü sahilinde çalışmalar sürerken, sabah saatlerinde tomrukları kıyıya çekmeye çalışan bir vatandaş, tomrukların arasında bir ceset olduğunu fark etti.

Durumu 112 Acil Durum Merkezi’ne bildiren vatandaş, tekrar sürüklenme ihtimaline karşı cansız bedeni tutarak ekiplerin gelmesini bekledi.

TRAKTÖR RÖMORKUNA

Bölgeye gelen jandarma, sahil güvenlik ve AKUT ekipleri, uzun süre tomrukların arasındaki cesedi çıkarmaya çalıştı.

Yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından çıkarılan ceset, traktör römorkuna koyuldu.

MORGA KALDIRILDI

3 kilometre taşınan ceset, köy cenaze aracıyla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sinop Valiliği’nin, tedbir amaçlı köylerde bulunan bütün cenaze yıkama morg araçlarının Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne teslim edilmesini istediği öğrenildi.