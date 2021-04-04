Sirkeci'de dilenci kadınların taciz yalanı kamerada

Sirkeci'de yemek yemeleri için para verdiği kadınların dilencilik yapmaya devam ettiğini fark eden genç, parasını geri isteyince saldırıya uğradı.

Fatih Sirkeci’de dolaşan 2 kadın, “açız, yemek parası” diyerek vatandaşlardan para istemeye başladı.

150 LİRA VERDİ

O esnada oradan geçen bir genç, kadınların haline acıyarak onlara 150 lira para verdi.

Parayı alan kadınlar gencin yanından ayrıldı ancak genç parayla ne yapacaklarını görmek için onları takip etmeye başladı.

Bir süre sonra kadınların yemek yemek yerine vatandaşlardan para istemeye devam ettiğini gören genç bu kez yanlarına giderek, kendilerine yemek için para verdiklerini ve vatandaşlardan para istememelerini söyledi.

"BİZİ TACİZ ETTİĞİNİ SÖYLERİZ"

Bu duruma tepki gösteren kadınlar gence, “yanımızdan git, yoksa bizi taciz ettiğini söyleriz.” dedi.

Genç bunun üzerine cep telefonuyla kadınları kayıt altına almaya başladı. Kayda alındığını gören kadınlar bağırmaya başlayarak bir yandan da kaçmaya çalıştı.

Gencin onları takip ederek kayda devam etmesi üzerine kadınlar, “bizi taciz etti” diyerek bağırmaya devam etti.

GENCE SALDIRDILAR

Yaşanan kovalamacada gençten kurtulamayacağını anlayan kadınlar, bu kez de saldırmaya başladı. O esnada yoldan geçen polis aracını durduran kadınlar, sözde taciz suçlamasıyla polis aracına bindi.

150 LİRAYI GERİ ALDI

Gencin de binmesinin ardından taraflar Sirkeci Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Burada genç ve kadınlar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, gencin kadınlara verdiği 150 lira da teslim edildi.