Şırnak’ta 2 haftadır kayıp çocuğun cansız bedeni bulundu

İHA
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 22 Mart’ta kaybolan 16 yaşındaki Muhammed Bavli’den haber alamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Nehre atladığı tespit edildi
Arama çalışmalarına başlayan ekipler, 1 Nisan’da Bavli’nin Dicle Nehri’ne atladığını kameralardan tespit etti.
Nehirde cansız bedeni bulundu
Arama çalışmalarını sürdüren AFAD, emniyet ve itfaiye ekipleri, sabah saatlerinde Silopi güzergahı üzeri Kavaközü Sınır karakolu civarında Bavli’nin cesedine ulaştı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış