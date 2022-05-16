Şırnak'ta 2 kuzenin ölümünün, PKK hesaplaşması ile bağlantılı olduğu açıklandı

Şırnak'ta 2 kuzenin ölümünün, PKK hesaplaşması ile bağlantılı olduğu açıklandı

Kamyonet içerisinde silahla vurulmuş olarak bulunan Ömer Kaya ve Hüseyin Kaya isimli kuzenlerin, PKK/KCK terör örgütü içinde yaşanan hesaplaşma nedeniyle öldürüldüğü açıklandı.

Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Karalar beldesi ile Oyalı köyü arasındaki tali yolda, 3 Mayıs tarihinde, park halinde ve çalışır durumdaki kamyonette, silahlı vurulmuş olarak bulunan 2 kişi jandarma ekiplerini harekete geçirdi.

Yapılan kimlik kontrollerinde, ölenleri amca çocukları Ömer Kaya (42) ile Hüseyin Kaya (40) oldukları belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından kuzenlerin cesetleri, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Otopsinin ardından kuzenlerin cenazeleri yakınları tarafından alınarak İdil'de toprağa verildi.

“Olayın örgüt içi hesaplaşma olarak gerçekleştirildiği tespit edildi”

Şırnak Valiliği, olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şırnak ili, İdil ilçesi, Oyalı köyü kırsalında 3 Mayıs 2022 tarihinde Ö.K. ve H.Ö. isimli şahısların araç içerisinde öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, bahse konu olayın PKK/KCK terör örgütü tarafından örgüt içi hesaplaşma olarak gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınmış olup, olay ile ilgili adli tahkikat kapsamlı bir şekilde devam etmektedir.”