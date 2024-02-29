Şırnak'ta 3 metrelik karda zorlu mesai Beytüşşebap ilçesinde İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi geçtiği yolları açarken iş makineleri ile ilerlemekte güçlük çekti.

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İHA

Türkiye'nin batısında bahar havası eserken, doğusu ise kar altında...

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Yeşilöz Köyü Faraşin Yaylası'nda, kar kalınlığı yer yer 3 metreyi aştı.

Yaylada kalan 6 ailenin kullandığı 45 kilometrelik yolu açmak İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu.

2235 rakımlı yaylada iki dozerle yol açan ekipler, 10 gün sonra köye ulaşabildi.

Bütün imkanlar seferber edildi

Ağır iş makinalarıyla yolları açan ekipler, tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yaz aylarında binlerce göçeri ağırlayan Faraşin Yaylası'nda kış aylarında da kalan 6 aile için devlet bütün imkanlarını seferber ediyor.

Çalışmalar günlerdir sürüyor

Dozer operatörü İrfan Cin, Kaymakam Kemal Ülkü ve şef Cihat Akdağ'ın talimatlarıyla ilçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan köyün yolunu açmaya çalıştıklarını söyledi.

Günlerdir çalışmalarının devam ettiğini belirten Cin, köyün girişine vardıklarını, kar ve tipi nedeniyle yavaş ilerlediklerini kaydetti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)