Şırnak'ta cami avlusuna bırakılan bebek soğuktan etkilendi Silopi ilçesinde, bölge halkı cami avlusunda çanta içerisinde terk edilmiş yeni doğmuş kız bebeği fark etti. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

DHA

Ebeveyni tarafından ölüme terk edilen çocuklara bir yenisi daha eklendi.

Bu kez olayın adresi Şırnak.

Silopi ilçesindeki Ahmed-i Hani Cami avlusunda akşam saatlerinde çanta içerisinde bebek olduğu fark edildi.

Hastaneye kaldırıldı

Vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yeni doğmuş kız bebeği Silopi Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Yoğun bakıma alındı

Yapılan tedavide bebeğin soğuktan etkilendiği tespit edildi.

Kız çocuğu, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)