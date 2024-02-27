Şırnak'ta cami avlusuna bırakıldı... Talihsiz bebek yaşam savaşı veriyor

DHA
Şırnak'ın Silopi ilçesinde üzücü bir olay meydana geldi..
Silopi ilçesi Yenişehir Mahallesi Ahmed-i Hani Camisi'nin avlusunda 25 Şubat'ta çanta içerisinde bir bebek bulundu.
Bebeği bulanlar durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi.
Durumu kritik...
Yeni doğmuş kız bebeği, ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Soğuktan etkilenen ve yoğun bakıma alınan bebek, Batman'da özel bir hastaneye sevk edildi.
Bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, polis olaya ilişkin çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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