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    Şırnak'ta otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

    İdil ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
    • 21.05.2022 - 17:24
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    Şırnak'ta otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

    Şırnak’ın İdil ilçesi Çığır köyü mevkiinde İpek Yolu Kavşağında A.A'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Çığır köyü İpek Yolu kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Nurgül Demirel'e çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan talihsiz kız, hareketsiz kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 acil servis ekibi sevk edildi.

    Kaza anında can verdi

    Kaza anında hayatını kaybettiği belirlenen kızın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

    Sürücü gözaltına alındı

    Öte yandan, genç kıza otomobiliyle çarpan sürücünün ise ifadesi alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü.

    İHA'nın haberine göre, Jandarma ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

    Şırnak ta otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti #1


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