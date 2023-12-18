Şırnak'ta silahla vurulan genç yaşamını yitirdi

İHA
Şırnak'ın Silopi ilçesi Cevizli köyünde odun toplayan 22 yaşındaki Umut Unat, arkadaşı A.T.'nin elindeki silahtan çıkan kurşunla karın bölgesinden ağır yaralandı.
Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Unat, hayatını kaybetti.
Soruşturma başlatıldı
Unat, otopsi işlemlerinin ardından Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde defnedilecek.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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