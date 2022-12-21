Şırnak'ta tır sürücüsü, seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü

Şırnak Silopi'de tır sürücüsü Aras Nayci seyir halindeyken, kendisini taksi ile takip eden husumetlilerinin silahlı saldırısı ile hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Akşam saatlerinde Silopi Habur Sınır Kapısı tır parkı sahası yakınlarında meydana gelen olayda, Cizre ilçesinde yaşaya tır şoförü Aras Nayci, seyir halindeyken kendisini taksi ile takip eden husumetlilerinin uzun namlulu silahla açtığı ateş sonucu yaralandı.

Hayatını kaybetti

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Nayci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

5 kişi gözaltında

Nayci'nin cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, yakınları ise hastaneye akın etti. DHA'nın haberine göre, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan jandarma, 5 kişiyi gözaltına aldı.





















