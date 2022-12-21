Petrol
82.05
2.58%
Euro
19.7931
-0.08%
Dolar
18.6577
0.03%
Altın
1.091
0.07%
Borsa
5429
0.19%
Bitcoin
319.368
0.02%
BTXN Coin
7.31
-7.46%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    Şırnak'ta tır sürücüsü, seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü

    Şırnak Silopi'de tır sürücüsü Aras Nayci seyir halindeyken, kendisini taksi ile takip eden husumetlilerinin silahlı saldırısı ile hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
    • 21.12.2022 - 19:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şırnak'ta tır sürücüsü, seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü

    Akşam saatlerinde Silopi Habur Sınır Kapısı  tır parkı sahası yakınlarında meydana gelen olayda, Cizre ilçesinde yaşaya tır şoförü Aras Nayci, seyir halindeyken kendisini taksi ile takip eden husumetlilerinin uzun namlulu silahla açtığı ateş sonucu yaralandı.

    Hayatını kaybetti

    İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Nayci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    5 kişi gözaltında

    Nayci'nin cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, yakınları ise hastaneye akın etti. DHA'nın haberine göre, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan jandarma, 5 kişiyi gözaltına aldı.

    Şırnak ta tır sürücüsü, seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü #1

    Şırnak ta tır sürücüsü, seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü #2

    Şırnak ta tır sürücüsü, seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü #3

    Şırnak ta tır sürücüsü, seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü #4

    Şırnak ta tır sürücüsü, seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü #5

    Şırnak ta tır sürücüsü, seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü #6


    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!

    İstanbul’da sağlık çalışanının burnunu kıran sanık, 2 yıl 2 ay hapis cezası aldı
    3. Sayfa

    İstanbul’da sağlık çalışanının burnunu kıran sanık, 2 yıl 2 ay hapis cezası aldı

    Sevilla, Isco ile yollarını ayırdı
    Dünyadan futbol

    Sevilla, Isco ile yollarını ayırdı

    Görüş Bildir