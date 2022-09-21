35 yıl önce PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen köy baskınında şehit edilen 12 kişi, saldırının yıl dönümünde aileleri tarafından anıldı. Saldırı yapılan eve Türk bayrağı asıldı.

Güneyce katliamının acısı 35 yıldır dinmiyor...

PKK'lı teröristler Güneyce köy sakinlerini 21 Eylül 1987 yılında önce katletti, sonra yaktı.

Şırnak'ta bulunan Gabar Dağı'nın eteğindeki Güneyce köyünde yaşanan olayda, şehit edilen 6'sı çocuk, 2'si hamile 12 kişinin acısı ilk günkü tazeliğini koruyor.

Her yıl dönümünde Türk bayrağı asıyor

Annesi, babası ve eşinin de aralarında bulunduğı hain saldırının ardından Şehmuz Güngör, her yıl dönümünde köye gelip evden geriye kalan enkaza Türk bayrağı asıyor.

6 yaşındaki Fettah kurtuldu

Güngör Ailesi'nin yaşadığı evde Rıfat Güngör (80), Emine Güngör (70), Sait Güngör (35), Behiye Güngör (32), Huhe Güngör (35), Hizne Güngör (34), Azime Güngör (15), Hülya Güngör (4), Abdulcebar Güngör (2), Sacide Güngör (2) ile hamile olan Narinç Güngör (33) ve Emine Güngör (19) karnında bebekleri ile şehit edildi.

Saldırıdan tek kurtulan ise 6 yaşındaki Fettah Güngör oldu.

Şırnak'taki teröristlerin köy baskınında şehit ettiği 12 kişi anıldı VİDEO



"Biz çoluk çocuğumuza vasiyet ediyoruz"

İHA'nın aktarımına göre; saldırının yaşandığı gün köyde olmadığını belirten Şehmuz Güngör, “Olayın unutulmaması için her yıl burada etkinlik yapıyor. Bu olay örnektir ki, terör örgütü Kürtlerin düşmanıdır. Bunların Kürtlükle alakası yoktur. Biz çoluk çocuğumuza vasiyet ediyoruz, biz ölsek bile onlar buraya gelip bu etkinliği gerçekleştirecekler. Terörün yaptığı alçak katliamı herkese gösterecekler.” diye konuştu.

"Küçücük bir bebeği şehit ettiler"

35 yıl sonra tekrar yakınlarının şehit edildikleri yerde olduklarını ifade eden Fatma Güngör, "Çok farklı bir olaydır. İnsan susuyor. Aynı gün 12 kişi şehit edilmiş, insanın kanı donuyor resmen ve yakılarak şehit edilmişler. Küçücük bir bebeği şehit ettiler. Bir bebeğin ne suçu olabilir ki? Yaşlı bir adamın ne suçu olabilir ki? O kadar zaman geçmesine rağmen biz çocuktuk. Annemiz bize anlatırdı akşamları. Şöyle oldu, böyle oldu diye. Bir çocuk masallarla büyüyor. Biz terörün yaptığı olaylarla büyüdük. Onlardan nefret ediyoruz. Her daim biz buradayız, 40 yıl, 80 yıl, bir asır da geçse biz, bizim çocuklarımız, bizim torunlarımız unutmayacaklar.” dedi.

"Bu kalleşleri kınıyor ve lanetliyoruz"

Toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Mehmet Nuri Güngör, “21 Eylül 1987 yılında Şırnak’ın Güneyce köyündeki teröristlerin Güngör Ailesi'ne yaptığı menfur saldırıyı kınamak için toplandık. Olayın üzerinden 35 sene geçti, acısını dün gibi hissediyor ve yaşıyoruz. 40 yıla yakındır çocuk, kadın, genç, yaşlı ayrımı yapmaksızın binlerce vatandaşımızı, korucumuzu, askerimizi şehit eden bu kalleşleri kınıyor ve lanetliyoruz. Bir yaşlı insan ne yapmış olabilir ki yakılarak ölmeyi hak etsin.” ifadelerinde bulundu.

Daha sonra program mevlidin okunmasıyla son buldu.