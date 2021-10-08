Haberler

3. Sayfa Haberleri

Şişli'de alt geçitte silahlı saldırı

Şişli'de alt geçitte silahlı saldırı

Motosiklet kaskı ile alt geçide giren A.G., herkesin gözü önünde husumetli olduğu iki kişiye kurşun yağdırdı.