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    Şişli'de alt geçitte silahlı saldırı

    Motosiklet kaskı ile alt geçide giren A.G., herkesin gözü önünde husumetli olduğu iki kişiye kurşun yağdırdı.
    • İHA
    • 08.10.2021 - 09:55
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 10:05
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    Şişli'de alt geçitte silahlı saldırı

    İstanbul'da Mecidiyeköy-Şişli metro hattındaki alt geçide gelen kasklı şahıs, husumetli olduğu gruba silahla saldırdı.

    2 KİŞİYİ BACAKLARINDAN VURDU

    Olayda iki kişi bacaklarından yaralanırken, saldırgan motosikletle kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

    Saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Şişli'de alt geçitte silahlı saldırı ViDEO

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Şişli polisi de olayla ilgili çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheliye ait motosikletin plakasını tespit etti.

    SALDIRGAN YAKALANDI

    Bunun üzerine saldırıyı gerçekleştiren A.G., ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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