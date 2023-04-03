Şişli’de babasını bıçaklayan genç, özel harekatın operasyonuyla yakalandı Madde bağımlısı bir genç, kavga ettiği babasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Babası can havliyle iş yerinden aşağıya atlayıp kaçarken, saldırgan genç teslim olmadı. Bölgeye giden özel harekat polislerinin operasyonuyla saldırgan genç, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

İHA İstanbul’un Şişli ilçesi Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi üzerindeki iş yerine giden Bulut T., babasıyla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine genç, babasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Birinci kattan atladı Yaralanan Ziya T., can havliyle birinci kattan aşağıya atladı. Yaralı adam için olay yerine sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi yapılan adam, ardından tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Özel harekat geldi Ardından polis ekipleri, Bulut T.’ye teslim olması için çağrıda bulundu. Ancak saldırgan genç teslim olmadı. Yolun trafiğe kapatılmasının ardından ikna olmayan ve kendini iş yerine kapatan genç için olay yerine özel harekat polisi sevk edildi. Operasyonla yakalandı Özel harekat polisleri, hazırlıklarını tamamladı ve operasyon için düğmeye bastı. Özel eğitim köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen iş yerinde saldırgan Bulut T. etkisiz hale getirildi. Yakalanan saldırgan, gözaltına alınarak polis aracıyla emniyete götürüldü.