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    Şişli'de dansçı Dilara’nın öldüğü kazanın görüntüleri

    23 yaşındaki Dilara Gül’ün scooter ile giderken otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
    • 13.07.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 10:50
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    Şişli'de dansçı Dilara’nın öldüğü kazanın görüntüleri

    İstanbul’un Şişli ilçesi Halaskargazi Caddesi’nde saat 00.10 sıralarında scooter ile giderken, otomobilin çarptığı 23 yaşındaki Dilara Gül’ün ölümüyle sonuçlanan kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

    Görüntülerde, scooter ile sağ şeritten ilerleyen Dilara Gül’ün yolu keserek sola döndüğü, bu sırada Hakan Akçelik idaresindeki otomobilin hızla gelerek Gül’e çarptığı anlar yer aldı.

    Çevredekiler yardımına koştu ancak…

    Çarpmanın etkisiyle scooter üzerindeki Dilara Gül, metrelerce uzağa düştüğü, çevredeki vatandaşların da Gül’ün yardımına koştuğu görüldü.

    Bu arada Dilara Gül’ün ölümüne neden olan otomobil sürücü Hakan Akçelik de 'taksirle öldürme' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

    Şişli'deki scooter kazasının görüntüleri VİDEO

    Acı veda

    Feci kaza sonrası hayatını kaybeden Dilara için Maltepe’deki Mimar Sinan Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

    Cenaze namazı için camide toplananlar gözyaşı döktü.

    Dilara Gül'ün babası Arif Gül de, kızının naaşının başından ayrılmadı.

    Şişli de dansçı Dilara’nın öldüğü kazanın görüntüleri #1

    Gözyaşları arasında toprağa verildi

    Genç dansçının amcaları ve kardeşi ise tabutu başında taziyeleri kabul etti.

    Dans okulundan arkadaşlarının da katıldığı cenaze namazının ardından Dilara Gül'ün naaşı, Pendik'teki Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Şişli de dansçı Dilara’nın öldüğü kazanın görüntüleri #2

    “Dansıyla burs almıştı 1 ay sonra ABD'ye gidecekti”

    Gül ailesinin yakını olduğunu söyleyen Merve Karakaya “Dilara'nın bir sürü hayalleri vardı. Kendisi dansta çok başarılıydı. 1 ay sonra ABD'ye gidecekti. Dansıyla özel burs kazanmıştı. Çok zamansız oldu. Gerçekten sürücülerin dikkat etmesi gerekiyor. Çok erken yaşta canlar kayboluyor. Belki de bir anlık dikkatsizlik yüzünden gencecik, bir dünya hayali olan, o hayalleri için savaşan bir genç kızımız aramızda değil.” dedi.

    Şişli de dansçı Dilara’nın öldüğü kazanın görüntüleri #3

    Şişli de dansçı Dilara’nın öldüğü kazanın görüntüleri #4

    Şişli de dansçı Dilara’nın öldüğü kazanın görüntüleri #5

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    Şişli de dansçı Dilara’nın öldüğü kazanın görüntüleri #11


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