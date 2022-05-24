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    Şişli’de 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polise çarptı

    Lüks bir otomobil sürücüsü, kendisini durdurmak isteyen polise çarpıp ortadan kayboldu. Polis, şüphelinin peşinde.
    • 24.05.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 10:28
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    Şişli’de 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polise çarptı

    İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Cumhuriyet Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulmak istenen bir otomobil, 'dur' ihtarı yapan trafik polisi A.T.'ye çarpıp kaçtı.

    Polis memuru yerde yaralı halde yatarken, bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

    Sağlık durumu iyi

    Arkadaşlarının yaralandığını duyan polisler de olay yerine gelerek A.T.’nin yanından bir an olsun ayrılmadı, elini tutarak ona moral verdi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis memuru A.T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Şişli’de dur ihtarına uymayan şüpheli, araçla polise çarpıp kaçtı VİDEO

    Şüpheli aranıyor

    İHA'nın haberine göre şüphelinin, cadde üzerindeki bir otele geldiği ve aracı valeye teslim ettiği ortaya çıktı. Valelik yapan şahıs, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polis, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

    Şişli’de dur ihtarına uymayan sürücü, polise çarptı #1

    Şişli’de dur ihtarına uymayan sürücü, polise çarptı #2


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