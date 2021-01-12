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    Şişli'de eczacının cep telefonu çalıp, kaçtı

    Eczaneye giren kişi eczacının cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
    • DHA
    • 12.01.2021 - 09:40
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 10:05
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    Şişli'de eczacının cep telefonu çalıp, kaçtı

    İstanbul’un Şişli ilçesi Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan eczaneye giren bir kişi, eczacının başka müşteri ile ilgilendiği sırada masanın üzerinde bulunan cep telefonunu çaldı.

    Şüpheli daha sonra dükkandan çıkarak, olay yerinde kaçtı.

    KAMERADAN GÖRDÜ

    Eczacı diğer müşterinin de dükkandan ayrılmasından sonra masanın üstüne bıraktığı cep telefonunu göremeyince iş yerinin güvenlik kameralarını izledi.

    ŞİKAYETÇİ OLDU

    Görüntülerde kendisinin başka bir müşteri ile ilgilendiği sırada cep telefonunu bekleyen başka müşterinin aldığını gördü ve durumu polis ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu.

    Şişli'de eczacının cep telefonu çalıp, kaçtı ViDEO

    Şişli de eczacının cep telefonu çalıp, kaçtı #1

    Şişli de eczacının cep telefonu çalıp, kaçtı #2

    Şişli de eczacının cep telefonu çalıp, kaçtı #3

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