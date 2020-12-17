Şişli'de eğlence yapılan eve giremedi, bir kişiyi öldürdü

Şişli'de eğlence yapılan eve giremedi, bir kişiyi öldürdü

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında eğlence düzenleyen arkadaşının evine girme tartışması cinayetle bitti. Katil zanlısı, polis tarafından yakalandı.

13 Aralık 2020 tarihinde eğlence düzenlediğini öğrendiği kız arkadaşını telefonla arayan şüpheli Yusuf Ç., ona ulaşamayınca yanına bir arkadaşını alarak İstanbul’un Şişli ilçesi Mecidiköy Mahallesi Atakan Sokak üzerinde bulunan evine gitti.

Giriş katta bulunan evin penceresini tıklatan Yusuf Ç. kimsenin karşılık vermemesi üzerine camı iterek açıp içeri doğru tabancasıyla ateş açtı.

TAKSİNİN İÇİNDEN ATEŞ AÇIP, ÖLDÜRDÜ

Yusuf Ç. ve yanındaki arkadaşı bir taksiye binerek olay yerinden ayrılmaya hazırlanırken, bu sırada evin içinden çıkan 27 yaşındaki Selçuk Durna onlara doğru hamle yaptı.

Selçuk Durna taksinin içinden açılan ateş sonucu vurularak ağır yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Hastaneye kaldırılan Selçuk Durna, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra başlattıkları soruşturmada güvenlik kameralarını kullanarak şüphelilerin eşkalini ardından kimliklerini tespit etti.

Polisin önceki gün yaptığı operasyonda şüpheli Yusuf Ç.'yi gözaltına aldı.

Poliste yapılan sorgusunda suçunu itiraf eden şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili bir kişinin arandığı öğrenildi.