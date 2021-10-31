Nişantaşı Vali Konağı Caddesi üzerinde, trafikte yaşanan kavgada göğsünden bıçaklanan Atakan Sönmez, trafik polisi Sema Küçükşimşek’in müdahalesi ile hayata tutundu.

İstanbul’un Şişli ilçesinde, Nişantaşı Vali Konağı Caddesi üzerinde Atakan Sönmez (20) isimli bir vatandaş, trafikte yaşanan kavgada N.T. ve Ü.T. isimli şahıslar tarafından göğsünden bıçaklandı.

Can havliyle koşarak kaçan genç, trafik ekibini görünce yanlarına gidip yardım istedi.

Araç içerisindeki polisler gencin ilk olarak ne istediğini anlamayarak araçtan aşağıya indi.

Bu sırada Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Sema Küçükşimşek, gencin göğsünden bıçaklandığını anlayarak yere oturmasını isteyip müdahale etmeye çalıştı.

Küçükşimşek, gencin tişörtüyle kanayan bölgeye tampon yaptı.

VATANDAŞLAR POLİSİN ETRAFINDA TOPLANDI

Diğer polisler, 112’yi arayarak ambulans istedi.

Çevredeki vatandaşlar, Sönmez’e müdahale eden Küçükşimşek’in çevresinde toplanarak caddede yoğunluğa neden oldu.

Şişli’de göğsünden bıçaklanan genci, polisin müdahalesi kurtardı ViDEO

AMBULANS BÖLGEYE ULAŞAMADI

Küçükşimşek, uzun süre tampon yapmaya devam etti.

Bölgeye sevk edilen ambulans, yoğunluk nedeniyle hastaya ulaşmakta zorluk çekti.

Ambulansın olay yerine ulaşamaması üzerine Küçükşimşek ve ekip arkadaşı yaralı genci ekip aracına alarak Nişantaşı’ndaki özel bir hastaneye götürdü.

SANİYELİK KARARLA HAYATA TUTUNDU

Burada ilk müdahalesi yapılan genç, polislerin saniyelik olarak verdikleri kararla hayata tutundu.

Doktorların baygınlık geçiren gencin kısa bir süre daha hastaneye getirilmemiş olması halinde hayatını kaybedeceğini söylediği öğrenildi.

KAMERAYA YANSIDI

Trafik polislerinin göğsünden bıçaklanan Sönmez’i hayatta tutmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde gencin koşarak polislerin yanına gelip yardım istediği ve sonrasında polislerin ilk olarak müdahale ettiği, daha sonra ise genci araca alarak olay yerinden ayrıldıkları görüldü.