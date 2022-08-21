Şişli'de ihbara giden bekçilere saldırı: 1 bekçi şehit oldu

İstanbul Şişli'de sokak düğününe müdahaleye giden bekçilerle düğün sahipleri arasında çıkan arbedede havaya sıkılan biber gazından etkilenen bir beçki hayatını kaybetti, 4 bekçi yaralandı.

Kuştepe Mahallesi Yavrukuş sokakta yapılan düğünle ilgili gelen şikayetler üzerine, bölgeye Çarşı ve Mahalle Bekçileri sevk edildi. Düğünü sonlandırmak isteyen mahalle bekçilerine, düğüne katılanlar saldırıda bulundu.

Taşlarla bekçilere saldırdılar

İHA'nın haberine göre; düğünün devam etmesini isteyen düğün sahipleri, bekçilere taş, kalas ve sopalarla saldırdı. Sırtına aldığı darbelerle yere yığılan Oltan Koca, biber gazınından da etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Bekçilerden biri hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan üç çocuk babası Oltun Koca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede şehit oldu.

Mahalle bekçileri hastaneye akın etti

Oltan Koca’nın ölüm haberini alan meslektaşları hastaneye akın etti. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş hastaneye gelerek olay hakkında bilgi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri hastaneye geldi.

4 kişi gözaltında

Olayla ilgili yapılan çalışmada, bekçilere saldırdıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.