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    Şişli'de itfaiye aracı 7 otomobile çarptı

    Buzlanan yolda kayan itfaiye aracı 7 araca çarparken, kazada şans eseri ölen ya da yaralının olmadığı öğrenildi.
    • DHA
    • 23.01.2022 - 15:18
    • Güncelleme : 23.01.2022 - 15:33
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    Şişli'de itfaiye aracı 7 otomobile çarptı

    İstanbul'un Şişli ilçesi Nişantaşı'ndaki Hüsrev Gerede Caddesi'nde saat 04.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir dairenin mutfağında yangın olduğu ihbarını alan itfaiye ekibi müdahale için yola çıktı.

    Yangının olduğu caddede yokuş aşağı ilerleyen itfaiye kamyonu, buzlanan yolda kaymaya başladı.

    KONTROLDEN ÇIKAN İTFAİYE 7 ARACA ÇARPTI

    Kontrolden çıkan itfaiye yolun sağında park halindeki 7 araca çarptı. İtfaiye ekipleri kazayı şans eseri yara almadan atlatırken, itfaiye aracı ile biri lüks 7 otomobilde hasar oluştu.

    Şişli'de itfaiye aracı 7 otomobile çarptı ViDEO

    "BU KADAR BÜYÜK BİR HASAR BEKLEMİYORDUM"

    Kaza sonrası büyük hasar gören lüks aracın sahibi Sevinç Belli, kazayı polisin aramasıyla öğrendiğini belirterek "Sabah 05.00 gibi bir polisi memuru aradı beni. Çok ciddi bir kaza olduğunu ve tutanağı almamı söyledi. Benim de böyle haberim oldu. Sabah gelince böyle buldum. Bu kadar büyük hasar beklemiyordum. İtfaiye kayarak çarpmış araca. Bu kadar bilgim var" dedi.

    "BENİM ARACIM DA 7'İNCİ ARAÇ, TAMPONUNDA HASAR VAR"

    Hasar gören otomobillerden birinin sahibi Hadi Gümüş ise "Sabah saatlerinde komşular aradı, geldim. İtfaiye aracının saat 04.30 sıralarında freninin tutmadığını ve araçlara vurduğunu söylediler. Benim aracım da yedinci araç. Tamponunda hasar var. Ama küçük bir hasarla atlattık" diye konuştu.

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