Dolar
7.744
1.1203%
Euro
9.0056
1.1047%
Altın
1860.05
-0.0913%
Borsa
1124.61
0.0391%
G. Altın
462.859
0.9522%
Bitcoin
84184.68
2.3283%
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C

    Şişli’de lüks aracıyla kaza yapan kadın şok yaşadı

    Şişli’de lüks araçla ticari taksi çarpıştı. Lüks aracın kadın sürücüsü olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı.
    • İHA
    • 28.09.2020 - 09:43
    • Güncelleme : 28.09.2020 - 09:43
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Şişli’de lüks aracıyla kaza yapan kadın şok yaşadı

    Şişli Hakkı Yeten Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, seyir halinde olan M.O.’nun kullandığı lüks araç ile Ferah sokağından caddeye bağlanmak isteyen S.O. yönetimindeki ticari taksi çarpıştı.

    Çarpmanın etkisiyle ticari taksi orta refüje savrulurken, lüks araç ise yolun sağında bulunan yaya kaldırımına çıktı.

    YARALANAN OLMADI

    Lüks araçta bulunan iki kadın ve ticari taksi sürücüsü araçlarından çıktıktan sonra kazayı burunları bile kanamadan atlattıkları görüldü. Ancak lüks araç sürücüsü M.O. yaşadığı olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı.

    Şişli’de lüks aracıyla kaza yapan kadın şok yaşadı #1

    Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 kadın ve taksi sürücüsüne ilk müdahaleleri yaptıktan sonra kazazedeleri tedbir amaçlı olarak ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan her iki tarafın da kendilerine yeşil ışık yandığı esnada yola çıktıklarını söylediği öğrenildi.

    Şişli’de lüks aracıyla kaza yapan kadın şok yaşadı VİDEO

    TRAFİK OLUŞTU

    Öte yandan, olayın meydana geldiği cadde üzerinde ve caddeye bağlanan sokakta, kazadan ötürü trafik oluştu. Otomobiliyle trafikte bekleyen bazı sürücüler araçlarından inerek duruma tepki gösterdi.

    Şişli’de lüks aracıyla kaza yapan kadın şok yaşadı #2

    "SANKİ AMELİYAT YAPIYORLAR"

    Kazanın yaşandığı yerde yoğunlaşan trafikten, ilginç bir şekilde, polisi sorumlu tutan bir kişi dakikalardır beklediğini söyleyerek, “Haksızsınız, sanki ameliyat yapıyorlar” dedi.

    Şişli’de lüks aracıyla kaza yapan kadın şok yaşadı #3

    Sürücünün bu tavrına polis, “Bu kadar tepki verecek bir şey yok, senin de başına gelebilirdi” şeklinde karşılık verdi.

    Şişli’de lüks aracıyla kaza yapan kadın şok yaşadı #4

    Kısa süreli gerginlik, polisin vatandaşa aracına binmesi yönündeki uyarısıyla son buldu. Hastaneye kaldırılan kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Şişli’de lüks aracıyla kaza yapan kadın şok yaşadı #5

    Şişli’de lüks aracıyla kaza yapan kadın şok yaşadı #6

    Şişli’de lüks aracıyla kaza yapan kadın şok yaşadı #7

    Şişli’de lüks aracıyla kaza yapan kadın şok yaşadı #8

    Şişli’de lüks aracıyla kaza yapan kadın şok yaşadı #9

    Şişli’de lüks aracıyla kaza yapan kadın şok yaşadı #10

    Şişli’de lüks aracıyla kaza yapan kadın şok yaşadı #11

    Şişli’de lüks aracıyla kaza yapan kadın şok yaşadı #12

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir