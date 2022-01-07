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    Şişli'de otobüse tutunarak yolculuk yapan 3 patenliye para cezası

    Seyir halindeki otobüsün arkasına tutunarak ölümü hiçe sayan 3 patenli, polis ekiplerinin otobüsü durdurmasıyla yakalandı. Şahısların her birine 588 TL ceza verildi.
    • DHA
    • 07.01.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 10:06
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    Şişli'de otobüse tutunarak yolculuk yapan 3 patenliye para cezası

    Şişli'nin Darülaceze Caddesi'nde denetim yapan ekipler, İETT otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yapan 3 patenliyi tespit etti.

    OTOBÜS DURDURULDU

    Polis ekipleri, otobüsü durdurarak ölümle dans eden patenlileri yol kenarına aldı.

    588'ER LİRA CEZA

    Filislinli Osama Al Mustafa ile Suriyeli Jalal Almawla ve Almuatasem Bellah Almawla'ya Taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak'tan 588'er lira para cezası kesildi.

    Şişli de otobüse tutunarak yolculuk yapan 3 patenliye para cezası #1

    Şişli de otobüse tutunarak yolculuk yapan 3 patenliye para cezası #2

    Şişli de otobüse tutunarak yolculuk yapan 3 patenliye para cezası #3

    Şişli de otobüse tutunarak yolculuk yapan 3 patenliye para cezası #4


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