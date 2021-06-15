İki grup arasında yaşanan kavgada Afrikalı bir şahıs bıçaklanarak yaralanırken, kavga anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Dün akşam saatlerinde İstanbul Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Caddesi üzerinde bulunan pizza dükkânı önünde bir şahıs, yabancı uyruklu 3 kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmayı gören pizzacıda çalışanlar da olaya dahil oldu. Afrika kökenli olduğu öğrenilen 3 şahıs ile pizzacıda çalışanlar arasında arbede çıktı.

AFRİKALININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaşanan kavgada yabancı uyruklu şahıslardan biri bıçaklandı. Yaralanan şahsın yaralandığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şişli'de pizzacılarla Afrikalılar arasında kavga çıktı: 1 yaralı VİDEO



KAVGA ANI KAMERADA

Yaşanan kavgada pizzacıdan çıkan şahsın, elindeki bıçak ile zenci adama saldırmak istediği görülüyor. Elindeki bıçağı defalarca savuran şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından engelleniyor. Şahsın kalabalık ile birlikte kamyonetin önünde tartışmaya devam ettiği de görülüyor. Bu sırada yabancı uyruklu şahıs bıçaklanıyor.