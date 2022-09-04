Şişli’de kamyonetin şoför kapısını açarak telefon çalarken kameralara yakalanan zanlı, güven timlerinden kaçamayarak yakalandı.

Şişli’de bir kişi bir kamyonetin kapısını aralayarak içinde bulunan telefonu çaldı. Zanlının tüm hareketleri kameraya saniye saniye yansıdı. Şişli'deki bu hırsızlık girişimini takip eden güvenlik timleri hırsızı suçüstü yakaladı. Telefon sahibine teslim edilirken, hırsız ise adliyeye sevk edildi.

Şüpheli bir şahıs park halindeki araçları inceledi

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Halil A., 34 KC 7201 plakalı kamyonetini işlek bir cadde üzerinde park etti. Ardından şüpheli bir şahıs park halindeki araçların içerisine bakmaya başladı.

Şişli’de telefon hırsızına suçüstü yapıldı VİDEO







Şüpheli takibe alındı

Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Şişli Duatepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, park halindeki bir kamyonetin şoför kapısını açarak içerisindeki cep telefonunu çalarak kaçmaya çalışan şahıs takibe alındı. Şüpheli hareketler sergilediğini fark eden İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, harekete geçti.

Kameralara yansıdı

Hareketli o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahıs kamyonetin şoför kapısını açarak telefonu çalıyor. Hırsız kaçarken güven timleri suçüstü yakalıyor.





Güven timleri hırsızı suçüstü yakaladı

Şoför kapısını açarak içerisindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çalan hırsız tam kaçacağı esnada arkasından yaklaşan güven timleri, şahsı suçüstü kıskıvrak yakaladı.

Zanlı adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Hasan B., hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Feriköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak, “açıktan hırsızlık” suçundan adli işlemi yapılan Hasan B. adliyeye sevk edildi.

Telefon sahibine verildi

İHA'nın habeine göre, ele geçirilen cep telefonunun ise sahibi Halil A.’ya teslim edildiği kaydedildi.