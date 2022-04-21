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    Şişli'deki değnekçi yakalandı

    Mesai saatinden sonra İSPARK otoparkına giderek araçlarını park edenlerden ücret isteyen şahıs, yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 11:13
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    Şişli'deki değnekçi yakalandı

    İstanbul Şişli Rumeli Caddesi'nde korsan otoparkçılık yapan şahıslara yönelik denetim yapıldı.

    Denetimlerde bir şahsın, mesai saatinin bitmesinin ardından İSPARK Otoparkı'nda kimsenin olmamasından faydalandığı ortaya çıktı.

    Cadde üzerine araçlarını park etmek isteyen sürücülerin yanına gelerek otopark ücreti istediği tespit edilen Yaşar Murat K. yakalandı.

    "Yoksa sıkıntı yok abi"

    Araçlarını park ettikten sonra para istenen iki arkadaş tarafından kamera ile kayda alınan değnekçinin, "Varsa var, yoksa sıkıntı yok abi." dediği görüldü.

    Şişli'deki değnekçi yakalandı VİDEO

    Adli işlem başlatıldı

    İHA'nın haberine göre; Gözaltına alınan şahıs hakkında "karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek"ten adli işlemler başlatıldı.

    Şişli deki değnekçi yakalandı #1


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