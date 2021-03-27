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    Şişli'deki hırsızlık şüphelileri serbest bırakıldı

    Girdikleri evden cep telefonu çalan hırsızlar Üsküdar'da yakalanarak gözaltına alınmasının ardından adli kontrol hükmüyle serbest kalırken, hırsızlık anı kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 27.03.2021 - 14:35
    • Güncelleme : 27.03.2021 - 14:38
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    Şişli'deki hırsızlık şüphelileri serbest bırakıldı

    İstanbul Şişli'de bulunan bir evden 24 Mart Çarşamba günü cep telefonu çalındı.

    Ev sahibinin ihbarı üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, ertesi gün D.B. ve V.B. isimli şüphelileri Üsküdar'da bulunan adreslerinde gözaltına aldı.

    2 ŞÜPHELİ SERBEST

    Emniyette işlemleri tamamlanıp, mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Şişli'deki hırsızlık şüphelileri serbest bırakıldı VİDEO

    Şişli deki hırsızlık şüphelileri serbest bırakıldı #1

    Şişli deki hırsızlık şüphelileri serbest bırakıldı #2

    Şişli deki hırsızlık şüphelileri serbest bırakıldı #3

    Şişli deki hırsızlık şüphelileri serbest bırakıldı #4

    Şişli deki hırsızlık şüphelileri serbest bırakıldı #5

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