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- Şişli'deki hırsızlık şüphelileri serbest bırakıldı
Şişli'deki hırsızlık şüphelileri serbest bırakıldı
Girdikleri evden cep telefonu çalan hırsızlar Üsküdar'da yakalanarak gözaltına alınmasının ardından adli kontrol hükmüyle serbest kalırken, hırsızlık anı kameraya yansıdı.
- DHA
- 27.03.2021 - 14:35
- Güncelleme : 27.03.2021 - 14:38
İstanbul Şişli'de bulunan bir evden 24 Mart Çarşamba günü cep telefonu çalındı.
Ev sahibinin ihbarı üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, ertesi gün D.B. ve V.B. isimli şüphelileri Üsküdar'da bulunan adreslerinde gözaltına aldı.
2 ŞÜPHELİ SERBEST
Emniyette işlemleri tamamlanıp, mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şişli'deki hırsızlık şüphelileri serbest bırakıldı VİDEO