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    Şişli'deki otelde şüpheli ölüm

    Osmanbey'de bulunan otelde yabancı uyruklu bir kadın, odasında ölü bulundu. Polis ekipleri, şüpheli ölümle ilgili inceleme başlattı.
    • İHA
    • 01.12.2021 - 10:11
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 11:00
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    Şişli'deki otelde şüpheli ölüm

    İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Osmanbey’deki otelin 1. katında kalan 50 yaşındaki Kırgızistan uyruklu R.I. isimli kadından haber alınamadı.

    Kadından haber alamayan otel görevlisi Ertan Ö., bunun üzerine odasına girdi.

    OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

    Kadının hareketsiz yattığını görünce sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

    Bunun üzerine olay yerine gelen adli tabibin ölümü şüpheli bulması üzerine olay yeri inceleme ekipleri, odada inceleme başlattı.

    ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

    Katta yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından kadının cansız bedeni, cenaze aracı ile Adli Tıp morguna kaldırıldı. Kadının kesin ölüm sebebi, burada yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

    Öte yandan arkadaşları tarafından hastaneye götürülen kadının, iştahı olmadığı için yemek yiyemediği bilgisine ulaşıldı.

    Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Şişli deki otelde şüpheli ölüm #1

    Şişli deki otelde şüpheli ölüm #2

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    Şişli deki otelde şüpheli ölüm #4

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