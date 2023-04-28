Sivas'a yemin törenine giden aile kaza geçirdi
İHA

Aksaray'dan Sivas'a, yemin törenine giden aile dehşeti yaşadı.

Törene gelen ailenin bulunduğu Ü.Y. idaresindeki 10 Z 5430 plakalı panelvan araç, viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

4 kişi hastaneye kaldırıldı

Kazada, araç içerisinde bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'a yemin törenine giden aile kaza geçirdi
Sivas'a yemin törenine giden aile kaza geçirdi
Sivas'a yemin törenine giden aile kaza geçirdi
Sivas'a yemin törenine giden aile kaza geçirdi