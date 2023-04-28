Sivas'a yemin törenine giden aile kaza geçirdi Yemin töreni için yola çıkan aile, kontrolden çıkan aracın bariyere çarpması sonucu yaralandı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Aksaray'dan Sivas'a, yemin törenine giden aile dehşeti yaşadı.

Törene gelen ailenin bulunduğu Ü.Y. idaresindeki 10 Z 5430 plakalı panelvan araç, viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

4 kişi hastaneye kaldırıldı

Kazada, araç içerisinde bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.