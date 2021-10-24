Sivas'ın Ulaş Gölü, kuraklıktan kurtuldu: Karabataklar yuvasına döndü

Kuraklık nedeni ile birçok balığın telef olduğu gölde, çalışmalar olumlu sonuçlar verdi.

Yurdun dört bir yanında yaşanan kuraklık nedeni ile kötü manzaralar peş peşe gelmeye başlamıştı.

Sivas'ta bulunan Ulaş Gölü'de yağışların azalmasından etkilenen göllerden biri oldu.

Bilinçsiz su tüketiminin olumsuz yönde etkilediği göl, sarı renge dönerek toplu balık ölümlerine neden oldu.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Bölge sakinlerinin şikayetleri üzerine ekipler harekete geçti.

Göl kenarında kurulan devridaim pompaları, sudaki oksijeni yenileyerek balık ölümlerinin önüne geçti.

ESKİ GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞTU

Çalışmaların olumlu sonuç vermesiyle eski görünümüne kavuşan gölde, yüzlerce karabatağın yeniden yuvasına döndüğü görüldü.

Turkuaz görüntüsüne dönen Ulaş Gölü, canlı florasını da tekrar korumaya başladı.

"ÇOK SAYIDA BALIK TELEF OLDU

Göle gezmeye gelen Tolga Şardağ balık ölümlerinin durmasıyla birlikte gölün eski haline döndüğünü belirterek, “Şu an Sivas’ın Ulaş ilçesinde Ulaş Gölü'ndeyiz. Havaların kurak gitmesi ve bilinçsiz sulama nedeniyle gölde çekilmeler oldu. Buna bağlı olarak oksijensizlikten kaynaklı balık ölümleri gerçekleşti, çok sayıda balık telef oldu. Ama buna rağmen gölümüz tekrar doğal güzelliğini geri kazanıyor. İçinde birçok canlıyı ve göçmen kuşları barındırıyor.

Karabataklar tekrar gelmeye başladı. Ben gezmeye geldim, Ulaş’ta gezmek hoşuma gidiyor. Eskiden daha güzeldi. Fakat yine de 2-3 ay öncesine göre daha iyi. İnşallah eski güzelliğine tekrardan kavuşur. Karabataklar göle harika bir görüntü sağlıyor. Burada doğal bir şölen sunuyorlar. Karşıdaki Tecer Dağı ile birlikte muhteşem bir fotoğraf olanağı burası” dedi.



