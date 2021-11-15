Prof. Dr. Tolga Karaköy ve ekibi tarafından geliştirilen yerli tohum projesi olumlu sonuçlar verdi. Karaköy, Türkiye’nin milli tohumlarla dışa bağımlılıktan kurtulacağını söyledi.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy ve ekibi tarafından yerli şeker pancarı tohumu noktasında dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla başlatılan ıslah çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Geliştirilen tohumlar toprakla buluşturulurken, yerli ve milli mısır tohumu üretiminde de çalışmalar yapan ekip, önümüzdeki bahar ayında AR-GE merkezinde geliştirdikleri tohumları toprakla buluşturacaklarını açıkladı.

"ISLAH SÜRCESİNE BAŞLAMIŞ BULUNMAKTAYIZ”

Prof. Dr. Tolga Karaköy, Türkiye’nin yerli ve milli tohumlarla dışa bağımlılıktan kurtulacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bildiğiniz üzere yöremizde şeker pancarı önemli bitkilerden bir tanesi. Çiftçimizin yetiştirdiği ve iklim koşullarımızın uygun olduğu bitkilerden bir tanesi. Şeker pancarı tohumunda biz dışa bağımlıyız. Bu dışa bağımlılığımızı gidermek adına uluslararası kuruluşlardan temin ettiğimiz başlangıç materyallerimiz var. Bu başlangıç materyallerde ekiminin yapılarak ıslah sürecine başlamış bulunmaktayız. Önümüzdeki yıllarda yerli ve milli şeker pancarı çeşitlerimizin ülkemize kazandırılması açısından ıslah programlarımızı oluşturmuş ve uygulamak durumundayız ve uyguluyoruz.





TAHILLAR VE KIŞLIK YULAF ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMA

Bu konuda sadece şeker pancarı değil tabii ki. Tahıllar, kışlık yulaf çeşitlerimizin bölgemize kazandırılması. Yulaf bölgemizde yazlık olarak ekiliyor. Biz kışlık olarak ekilmesine uygun yeni çeşitlerin geliştirilmesine yönelik olarak da materyallerimizi sağlamış ve ekimlerimizi yapmış durumdayız AR-GE merkezimizde. Yem bitkisi olarak kullanılması açısından çok büyük önem taşıyor.

Sivas'ta bilim insanları, yerli tohum projesinden olumlu sonuçlar aldı VİDEO







“ÖZELLİKLE MISIR ÇEŞİTLERİNİN ÜZERİNDE ÇALIŞMALARIMIZ VAR”

Baklagiller ile ilgili çalışmalarımız var. Nohut, fasulye, bezelye, yine bu çeşitlerin içerisinde bu konularla ilgili de ıslah çalışmalarımızı yapmak durumundayız. Bunun yanında erkenci özellikle mısır çeşitlerinin üzerinde çalışmalarımız var. Bölgemizde vejetasyon süresinin sınırlı olmasından dolayı tane mısır üretiminde üretim konusunda çok erkenci çeşitlerin kullanılması esas. Orta erkenci ya da geçici çeşitler yöremizde bu konuda fizyolojik olgunluğunu tamamlayamıyor ve problem oluyor. Şu anda özel firmalarla yürütmüş olduğumuz çalışmalarda biz baba hat üretimini yapmak durumundayız. Hem baba hem de ana hatların üretimini yapıp hibrit çeşitlerinin üretilmesine de önümüzdeki sene bahar ayında yine tohumluk üretimini AR-GE merkezimizde sağlayacağız. Bu konuda da yerli ve milli bir mısır çeşidinin geliştirilerek ülkemize kazandırılması için elimizden gelen çalışmaları yürütüyoruz."