Sivas'ta çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi Henüz bilinmeyen bir nedenle evde çıkan yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının sonucunda söndürülürken, polis ekipleri yangına ilişkin inceleme başlattı.

İHA

Sivas'ta korkutan yangın...

Kardeşler Mahallesi'nde bulunan bir evde, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için harekete geçti.

Kontrol altına alındı

Ekiplerin uzun süren çalışmalarının sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ev kullanılamaz hale geldi

Tüm evi saran yangın bir süre sonra ekipleri tarafından söndürülürken, alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi.

Alkollü vatandaştan şüphelenildi

Polis ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışmalarını sürdürürken evde yaşayan alkollü bir vatandaşın yangını çıkardığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Ekipler çıkan yangına ilişkin inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)