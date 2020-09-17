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    Sivas’ta evlilik hazırlığı yaptığı kadını ve annesini öldürüp, intihar etti

    Evlilik hazırlığı yaptığı kadın ile annesini av tüfeğiyle vurarak öldüren katil zanlısı, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
    • DHA
    • 17.09.2020 - 13:55
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    Sivas’ta evlilik hazırlığı yaptığı kadını ve annesini öldürüp, intihar etti

    Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı Şenbağlar köyünde 56 yaşındaki Şenel Bulut, köy girişinde evlilik hazırlığı yaptığı Ebru Aksu (40) ile annesi 68 yaşındaki Şükran Aksu'yla tartıştı.

    Bulut, daha sonra yanında bulunan af tüfeği ile anne ve kızına ateş etti.

    3’Ü DE ÖLDÜ

    Şenel Bulut, ardından da aynı tüfekle kendini vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 kişinin öldüğünü belirledi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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