Suç makinesi bir firari, hakkında verilen kesinleşmiş cezadan kurtulmak için annesinin evinin altına kazdığı tünelde kıskıvrak ele geçirildi.
Hakkında 12 ayrı suç kaydı ve 45 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 yaşındaki firari Sezer Esetekin emniyet güçleri tarafından aranıyordu.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, firarinin kent merkezinde annesi Ö.E.'nin evinde saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler Esetekin'in annesinin evine operasyon düzenledi.
Firari şahıs, annesinin evinin altına kazılan tünelden çıktı
Hakkında "kasten yaralama", "otodan hırsızlık", "güveni kötüye kullanma", "cinsel saldırı" ve "çocuğun cinsel istismarı" gibi 12 ayrı suçtan hakkında 45 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Esetekin, annesinin evinin altına kazılan tünelde yakalandı.
Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Operasyonda Esetekin, saklandığı evin altına kazılan tünelde yakalanarak gözaltına alınan Sezer Esetekin, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yakınları görüntü alınmasını istemedi
Esetekin'in yakınları adliyede görüntü çekilmesine engel olarak basın mensuplarına saldırdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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