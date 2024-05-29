Sivas'ta kız kaçırma meselesinde kan aktı: 1 ölü 2 yaralı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde başlayan kız kaçırma husumeti Sivas'a uzandı.
Sivas'ta sabah saatlerinde Suşehri-Zara yolu üzeri Aksu köyü mevkisinde meydana gelen olayda Ş.G. ve G.Z. isimli şahıslar araçlarıyla Zara istikametine giderken A.H., R.H. ve B.H. isimli şahısların içerisinde bulunduğu araç içerisinden ateş açıldı.
Olayda Ş.G. boyun ve kafa bölgesinden, G.G. ise omuz bölgesinden yaralandı.
Şüpheliler gözaltında
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Şüpheliler R.H. ve B.H., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kalp krizinden öldü
Öte yandan, olay anında şüpheli şahısların yanında bulunan A.H. isimli şahsın ise kalp krizi geçirdiği ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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