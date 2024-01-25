Sivas'ta tasmalı köpek saldırısı! 2’si çocuk 4 kişi yaralandı Gündüz saatlerinde evlerinin önünde oynayan iki çocuğa saldıran cins köpek, müdahale eden iki vatandaşı da yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Köpek saldırılarının sonu gelmiyor.

Bu kez olayın adresi Sivas...

Belçika Kurdu cinsi tasmalı bir köpek sokakta bulunan vatandaşlara saldırdı. Köpek ilk olarak evlerinin önünde oynayan iki çocuğu yaraladı.

Bu sırada çocukları kurtarmak isteyen iki yetişkini de yaraladı.

Yaralı 4 kişi hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler saldırgan köpeği yakalayarak barınağa götürdü. Yaralı dört kişi ambulanslarla Numune Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı kız çocukları 7 yaşındaki Aysima Bektaş, 3 yaşındaki İkra Bektaş, anneleri Nesrin Bektaş ve İsa Demir’in hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

O anlar kamerada

Köpeğin üzerinde tasma bulunması sahipli olduğu ve sahibinin elinden kaçtığı ihtimalini doğurdu.

Köpeğin sahibinin bulunması için varsa üzerindeki çipten yola çıkılarak araştırma yapılacağı açıklandı. Tasmalı köpeğin dehşet saçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde köpeğin çocuklara saldırı anları, çocuklarını kurtarmak isteyen annelerine ve daha sonra köpeği müdahale etmek isteyen 4. kişiye saldırması anbean yer aldı.

Köpeği çocuğun kolundan ısırırken gördü

Köpek saldırısında yaralanan Aysima Bektaş isimli kız çocuğu korktuğunu belirtip, annesi ve kardeşi ile misafirliği giderken köpeğin bir anda kendilerine saldırdığını söyledi.

Anne ve çocuklarını kurtarmak isterken yaralanan İsa Demir ise çığlıklar üzerine balkona çıktığında köpeğin çocuğun kolundan ısırmış halde sallarken gördüğünü belirtip kemeri ile müdahale etmek istediğini ancak köpeğin kendisine de saldırdığını söyledi.

Sahibinden şikayetçi olacaklar

Demir hayat kurtarmak için kemeriyle köpeğe vurmak zorunda kaldığını, vururken vicdanının sızladığını söyledi. Demir köpeğin sahibinden şikayetçi olacaklarını da ekledi.

Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)