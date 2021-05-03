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    Sivas'ta traktör devrildi: 2 ölü

    Suşehri ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 03.05.2021 - 06:19
    • Güncelleme : 03.05.2021 - 08:51
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    Sivas'ta traktör devrildi: 2 ölü

    Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Salih Demir (73) yönetimindeki 58 SD 646 plakalı traktör, D-100 karayolunun Beydeğirmeni köyü kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

    BİRİ OLAY YERİNDE DİĞERİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada traktörde bulunan Yusuf Keskin (69) olay yerinde hayatını kaybetti.

    Ağır yaralı olarak Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Demir ve Keskin'in tarla sulamak amacıyla yola çıktıkları öğrenildi.

    Sivas ta traktör devrildi: 2 ölü #1

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