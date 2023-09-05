Sivas'taki arazi kavgasında 2 kişiyi öldüren şahıs, 17 gün sonra yakalandı Sivas'ın Kangal ilçesinde husumetli olduğu 75 yaşındaki eniştesi Ali Rıza Ercan ile onun 52 yaşındaki oğlu Hüseyin Ercan'ı av tüfeğiyle vurarak öldürüp dağa kaçtıktan 17 gün sonra yakalanan 62 yaşındaki Ali Karabayır tutuklandı.

DHA

Sivas'ta yaşanan arazi anlaşmazlığı kavgasında kan aktı..

18 Ağustos'ta ilçeye bağlı Topardıç köyü Kuşburnu tepesi mevkiinde meydana gelen olayda, tarlalarını biçtiren Hüseyin Ercan, traktörün römorkuna yüklediği buğdayı köyüne götürürken, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu dayısı Ali Karabayır ile karşılaştı.

Karabayır, yanındaki av tüfeği ile traktördeki yeğeni Hüseyin Ercan'a ateş etti. Kontrolden çıkan traktör şarampole düştü.

Yeğeni ve eniştesi hayatını kaybetti

Ali Karabayır, daha sonra tarlada çalışan eniştesi Ali Rıza Ercan'ın yanına giderek ona da tüfekle vurdu. Ali Rıza Ercan ile oğlu Hüseyin Ercan, hayatını kaybetti.

17 gün sonra yakalandı

Jandarma, olayın ardından motosikletle kaçan cinayet şüphelisi Ali Karabayır'ı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 24 Ağustos'ta olayın yaşandığı yere yakın bölgede Karabayır'a ait motosiklet terk edilmiş halde bulundu.

Köyde ikamet eden Ercan Ailesi'nin yakınları ve bazı köylüler ise Ali Karabayır'ın kendilerine de zarar vermesinden endişe ederek bölgeden ayrıldı.

Tutuklandı

Ali Karabayır’ın, arazide bir süre kaldıktan sonra kendi imkanlarıyla Sivas merkeze geldiği belirlendi. Burada bir süre dışarıda vakit geçiren Karabayır, Pulur Mahallesi'ndeki bir parkta otururken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Jandarmaya teslim edilen Ali Karabayır, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.