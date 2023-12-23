AA
SOLOTÜRK, Gaziantep semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi.
25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamalar çerçevesinde hazırlıklar sürüyor.
Kutlamalar kapsamında SOLOTÜRK, nefes kesen uçuşlara imza atacak. Uçuştan önce kentin semalarında prova yaptılar.
Pilotlardan prova uçuşu
SOLOTÜRK pilotlarının provasını, Alleben Göleti alanındaki vatandaşlar ilgi ve heyecanla takip etti.
İzleyenlerin beğenisini toplayan uçuş, birçok kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Gösterinin izleneceği yer
Prova uçuşu, yaklaşık yarım saat sürdü. SOLOTÜRK'ün gösterisi, yarın saat 14.00'te Alleben Göleti alanında izlenebilecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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