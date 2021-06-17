Soma davasının kararına aileler tepkili

301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciası davasında açıklanan mahkeme kararı, işçi ailelerinin tepkisine neden oldu. Duruşma salonunda bazı aileler, mahkeme heyetine ayakkabılarını fırlattı.

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te 301 maden işçisinin ölümü, 162'sinin yaralanmasıyla sonuçlanan facianın ardından tutuklanan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik’in 11 Temmuz 2018'deki karar duruşmasında, 15 yıl ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapisle cezalandırılmasına, 9 sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, 37 sanığın ise beraatine karar verilmişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 20 Ocak'ta Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla ilgili yapılan temyiz incelemesinde Can Gürkan, Adem Osmanoğlu ve Efkan Kurt'un 'bilinçli taksir derecesinde kusurları bulundukları' gerekçesiyle haklarında verilen kararları bozmuş, Haluk Evinç'in yargılanmasındaki eksiklerin giderilmesi gerektiğini de belirleyerek, yeniden yargılanmasına hükmetmişti.

CAN GÜRKAN’A 20 YIL HAPİS CEZASI

Şirketin yönetim kurulu başkanının da aralarında bulunduğu 4 sanık, hakkında karar çıktı.

Dava sonucunda, 'Bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma' suçlamasıyla yargılanan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 20 yıl, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Ormanoğlu 12 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldı.

Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç ise beraat etti.

(Can Gürkan)

AİLELER TEPKİ GÖSTERDİ

Mahkeme başkanının kararı okuduğu sırada salonda bulunan ölen maden işçilerinin aileleri karara alkışlarla tepki gösterirken, bazı aileler mahkeme heyetine ayakkabılarını fırlattı.

Duruşma salonundan çıkarak mahkemenin önünde basına açıklamalarda bulunan aileler, tepkilerini devam ettirerek bu davanın burada bitmeyeceğini ve gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar götüreceklerini söyledi.

Ayakta durmakta zorluk çeken maden şehidi Mustafa Kaya'nın eşi Naciye Kaya, 7 yıldır tek dertlerinin adalet olduğunu ve bir daha 301'ler yaşanmasın diye mücadele ettiklerini dile getirdi.

Maden şehidi ailelerinin avukatlarından Can Atalay, verilen hapis cezalarının yatarı olmadığını belirterek, mücadeleye sonuna kadar devam edeceklerini söyledi.