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Sosyal medyada Türk Lirası'nı aşağılayan Pakistanlı şahıs, Bayrampaşa'da yakalandı

Sosyal medyada Türk Lirası'nı aşağılayan Pakistanlı şahıs, Bayrampaşa'da yakalandı

Sosyal medyadan Türk Lirasını aşağılamak için videolar çeken F.E. isimli Pakistan uyruklu şüpheli, Bayrampaşa’da yakalandı. Şüphelinin sınır dışı edilmesi için hakkında işlem başlatıldı.