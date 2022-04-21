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    Sosyal medyada Türk Lirası'nı aşağılayan Pakistanlı şahıs, Bayrampaşa'da yakalandı

    Sosyal medyadan Türk Lirasını aşağılamak için videolar çeken F.E. isimli Pakistan uyruklu şüpheli, Bayrampaşa’da yakalandı. Şüphelinin sınır dışı edilmesi için hakkında işlem başlatıldı.
    • 21.04.2022 - 15:55
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 16:38
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    Sosyal medyada Türk Lirası'nı aşağılayan Pakistanlı şahıs, Bayrampaşa'da yakalandı

    İstanbul’da, Türk Lirasını aşağılayan video içeriklerini sosya medyada paylaştığı tespit edilen şahıs, ekipleri harekete geçirdi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın yakalanması için başlatılan çalışmalar neticesinde şüphelinin kimliğini tespit etti.

    DHA’nın haberine göre; şüphelinin Pakistan uyruklu F.E. olduğu belirlendi.

    Kaçak yollarla Türkiye’ye girdiği belirlendi

    20 yaşındaki F.E., 20 Nisan Çarşamba günü Bayrampaşa’da yakalandı.

    Öte yandan şüphelinin Türkiye’ye kaçak yollardan girdiği tespit edildi.

    Sosyal medyada Türk Lirası nı aşağılayan Pakistanlı şahıs, Bayrampaşa da yakalandı #1

    Sınır dışı işlemleri başlatıldı

    Şahıs hakkında, ‘Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak’ suçundan hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

    Sosyal medyada Türk Lirası'nı aşağılayan Pakistanlı şahıs, Bayrampaşa'da yakalandı VİDEO

    Sosyal medyada Türk Lirası nı aşağılayan Pakistanlı şahıs, Bayrampaşa da yakalandı #2

    Sosyal medyada Türk Lirası nı aşağılayan Pakistanlı şahıs, Bayrampaşa da yakalandı #3


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