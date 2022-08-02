Süleyman Soylu: Cemevlerine saldıranların, örgüt bağlantısı var

3 farklı cemevinde gerçekleştirilen saldırılara ilişkin Bakan Soylu, "Cemevlerine saldıranların örgüt bağlantısı var, yakında açıklayacağız" dedi.

Ankara’nın Çankaya ve Mamak ilçelerinde yer alan 3 cemevinde, 30 Temmuz’da provokatif bir saldırı gerçekleştirildi.

Birçok çevreden tepki gören saldırıya ilişkin yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya ve Mamak ilçelerinde üç ayrı cemevine saldıran şüpheliyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 2 kişinin daha gözaltına alındığını belirterek, Twitter hesabından şu açıklamalarda bulundu:

“30.07.2022 günü ilimiz Çankaya ve Mamak ilçelerinde üç ayrı cemevine yönelik gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak A.O.K. isimli şüpheli aynı gün yakalanarak gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli şahısla irtibatta oldukları değerlendirilen Ç.C.B. isimli şahıs İzmir'de, B.G. isimli şahıs ise Eskişehir- Ankara karayolunda seyir halindeyken durdurulan bir araçta 01.08.2022 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü devam etmektedir.”

DHKP/C’nin faaliyetlerine katıldığı öğrenildi

Öte yandan, gözaltına alınan 2'nci kişi Ç.C.B.'nin, saldırıyı gerçekleştiren A.O.K.'nin yakın arkadaşı olduğu, A.O.K.'nin ise saldırıdan önce Eskişehir'de Ç.C.B. ile buluştuğu ortaya çıktı.

Ardından Ankara'ya gelip, olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Ayrıca A.O.K ile Ç.C.B. arasında, olay öncesinde sık sık telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi.

Ç.C.B.'nin, geçmiş dönemlerde terör örgütü DHKP/C'nin alan yapılanması olan Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD) faaliyetlerine katıldığı öğrenildi.

“Cemevlerine saldıranların örgüt bağlantısı var”

Konuya ilişkin bir başka açıklama da Dışişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapıldı. Bakan Soylu, “Cemevlerine saldıranların örgüt bağlantısı var, yakında açıklayacağız.” ifadelerini kullandı.

Ankara'da 3 ayrı Cemevine saldırı düzenlendi VİDEO ARŞİV



“Planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacaktır”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yaptığı açıklamada, Ankara'daki 3 cemevine yönelik saldırıyla ilgili soruşturmanın derinleştirildiğini ve yeni gözaltıların olduğunu belirtmişti. Soylu, "Eski Türkiye'nin ayak izlerine rastlanılmıştır. Elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.