Sultanbeyli’de eşini uykudayken öldüren kocanın cezası belli oldu

Eşini uykudayken bıçaklayarak öldüren sanık, “beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

İstanbul Sultanbeyli’de 7 Ocak 2021 tarihinde eşi Hatice Soysal’ı (39) uyuduğu sırada önce boynundan bıçaklayan ardından da boğarak öldüren Adnan Soysal’ın (36), "eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Adnan Soysal cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

CEZA SORUMLULUĞU TAM RAPORU

Mahkeme hakimi, sanık Adnan Soysal’ın akıl sağlığının tespiti için Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden istenen raporun dosyaya geldiğini belirtti.

Raporda, sanıktan teşhis edilen anti sosyal kişilik bozukluğu tanısının ceza sorumluluğunu etkileyecek nitelikte olmadığı, dolayısıyla ceza sorumluluğunun tam olduğu kaydedildi.

SAVCI: VAHŞİCE ÖLDÜRDÜĞÜNE DAİR DELİL YOK

Duruşmada Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Mütalaada, Adnan Soysal’ın eşini 'sırf öldürmüş olmak için ve acı çekmesinden zevk duymak için öldürdüğüne, vahşice öldürdüğüne ya da işkence veya eziyet çektirme kastının bulunduğuna' dair maddi delil bulunmadığı kaydedildi.

Bu nedenlerle sanığın uyuyan ve kendisini savunamayacak durumda bulunan eşini bıçakla boğazını kesip öldürmek suretiyle "nitelikli kasten öldürme” suçunu işlediğini belirten savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

AVUKATLAR İNDİRİM YAPILMAMASINI İSTEDİ

Bunun üzerine söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Kütük, “Şikayetimiz devam ediyor.” diyerek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Avukatlardan Işıl İlgin Oktay, “Maktulün canavarca hisle ve tasarlayarak öldürüldüğünü düşünüyoruz. Sanığın üst hadden cezalandırılmasını talep ederiz.” dedi.

Avukatlar, sanık hakkında verilecek cezada herhangi bir indirim yapılmamasını istedi.

“EŞİMİ ZEVK ALARAK ÖLDÜRMEDİM” DEDİ, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI

Son sözü sorulan sanık Soysal, “Ben eşimi isteyerek, zevk alarak öldürmedim. Ben onu çok sevdim. Çok pişmanım. Ben sadece kendimi öldürmek niyetindeydim.” diyerek beraatini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Adnan Soysal’ı “beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

Sanığın yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle cezada, takdiri indirim hükümleri uygulanmadı.